Корнилов: Белый дом вручил Зеленскому «черную метку»

Статью американской газеты The Washington Post о том, что президент США Джо Байден ждет от украинского лидера Владимира Зеленского разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским, нельзя назвать иначе, как «черной меткой» Белого дома.

Статью американской газеты The Washington Post о том, что президент США Джо Байден ждет от украинского лидера Владимира Зеленского разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским, нельзя назвать иначе, как «черной меткой» Белого дома.

Такое мнение в комментарии для издания «ИноСМИ» высказал российский публицист и политолог Владимир Корнилов.

По его словам, тот факт, что новый американский президент Джо Байден, который за уже почти два месяца пребывания в Белом доме пообщался по телефону более чем с тридцатью главами государств, но так и не позвонил Владимиру Зеленскому, вызывает на Украине большое беспокойство.

«Команда Зеленского старательно пытается успокоить всех: мол, ничего в этом страшного или необычного нет. Но даже лоббисты Украины в Вашингтоне выражают явное волнение по этому поводу», — отмечает Корнилов.

Даже бывший спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер отмечает странность того, как настойчиво Байден игнорирует желание украинского президента пообщаться с ним по телефону.

В конце концов ясность в ситуацию внесла редакционная колонка в воскресном номере The Washington Post – издания очень близкого новой администрации США и Госдепартаменту, печатного рупора Демократической партии США – в которой очень ясно разъясняется, что именно должен сделать Зеленский, если хочет дождаться звонка Байдена. В частности, в статье говорится, что украинскому президенту необходимо поддержать все обвинения, выдвинутые против Игоря Коломойского и «недвусмысленно» разорвать с ним все отношения. Ранее США ввели против украинского олигарха санкции, обвинив его в коррупционных преступлениях, совершенных во время пребывания на должности мэра Днепропетровска, и Зеленский, поддержав эти обвинения, продемонстрирует свою лояльность американским властям, подчеркивается в материале WP.

«Мистер Зеленский сейчас имеет возможность выковать партнерство с мистером Байденом, что может решительно продвинуть попытку Украины освободиться от России и присоединиться к демократическому Западу. Он должен воспользоваться этим», — говорится в редакционной колонке издания.

При этом авторы не уточняют, чем именно обернется для Зеленского отказ от предоставленного ему «уникального шанса» подтвердить свою лояльность Вашингтону. Видимо, потому что все и так ясно, что в этом случае Белый дом быстренько найдет ему замену на посту президента Украины.

Таким образом Зеленский оказался перед сложным выбором, рассуждает Владимир Корнилов. С одной стороны, Зеленский до сих пор полностью выполнял все указания американского посольства и даже отказался от использования российской вакцины от коронавируса, чем обрек на смерть тысячи украинских граждан. Но с другой стороны, Коломойский долгие годы был для Зеленского, еще до его президентства – в годы актерства и шоу-бизнеса, главным спонсором.

«Наверняка (Коломойский) имеет немало документов и материалов, которые могут похоронить молодого президента. Любое излишне резкое движение в ту или иную сторону для Зеленского чревато страшными проблемами. По сути, "черная метка" от Белого дома — это приказ о самоуничтожении президента Украины», — заключает Владимир Корнилов.

Напомним, вскоре после того, как США объявили о введении санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи, Владимир Зеленский, выступая на заседании СНБО, заявил, что полностью поддерживает американские ограничительные меры против бывших собственников «Приватбанка».

По словам Зеленского, Киев поддерживает решение Госдепартамента США и работает над тем, чтобы вернуть Украине справедливость и средства. И при этом, по его словам, конкретные фамилии украинских бизнесменов, попавших под санкции США, для него не имеют значения.