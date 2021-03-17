Леонков: ситуация в Донбассе накаляется с конкретной целью

Ситуация в Донбассе, где киевские силовики все чаще устраивают провокации и обстрелы вдоль линии разграничения сторон, накаляется, возможно, не случайно.

Ситуация в Донбассе, где киевские силовики все чаще устраивают провокации и обстрелы вдоль линии разграничения сторон, накаляется, возможно, не случайно.

Об этом в беседе с информагентством News Front заявил военный эксперт, обозреватель издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По мнению эксперта, вооруженные силы Украины стягивают в зону конфликта военную технику, увеличивают численность военнослужащих в находящихся на линии соприкосновения подразделениях ВСУ. Все это может стать предвестниками готовящегося наступления украинской армии при поддержке Запада, пока президент Украины Владимир Зеленский продолжает отмалчиваться на этот счет.

«Минские соглашения, которые должны были работать, не работают до сих пор. К сожалению, люди на Донбассе гибнут, и не только военные, но и мирные жители, разрушаются дома, разрушается инфраструктура, но то, что было активной фазой артиллерийского огня, была пристрелка», — отметил Леонков.

По его словам, нынешняя ситуация в Донбассе отличается от той, что наблюдалась в зоне конфликта в 2017 году. Предыдущий украинский президент Петр Порошенко пытался силой подчинить регион, однако ситуация закончилась котлами для военнослужащих ВСУ. Затем Порошенко пытался использовать второй шанс разрешить ситуацию в Донбассе силой и даже ввел в стране военное положение, но, не дождавшись команды Запада, сам не решился на очередное наступление.

Пришедший к власти на Украине в 2019 году Владимир Зеленский также, как и его предшественник, выполняет в Донбассе команды западных кураторов, добавил Леонков. В последнее время огонь в зоне конфликта ведется на всем протяжении линии соприкосновения, длинна которой составляет 300 километров.

«Т.е. не было ни одного участка, где бы не применялись средства артиллерийского минометного огня. Не факт, что они должны были поразить какие-то конкретные цели, но точность, с которой они укладывали снаряды, говорит о том, что приехали подготовленные, знакомые с местностью бойцы», — рассказал военный эксперт.

В заключение Леонков добавил, что украинская сторона в последнее время делает большое количество провокационных заявлений и информационных вбросов, пытаясь вывести Россию из переговоров по мирному урегулированию конфликта и включить в переговорный процесс американцев.