Соболь не удастся пройти на выборы в Госдуму с помощью сделки с КПРФ

Юрист признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь не попала в список кандидатов, которых КПРФ выдвигает на участие в выборах в Госдуму.

Юрист признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь не попала в список кандидатов, которых КПРФ выдвигает на участие в выборах в Госдуму.

Сайт "Красная Москва", принадлежащий КПРФ, разместил список кандидатов на осенние выборы в ГД, в который вошли 14 человек. Список был утвержден на прошедшей 13 марта конференции коммунистов. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

В число кандидатов не была выбрана соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Некоторые СМИ сообщали ранее, что коммунисты вместе с главой московского отделения партии Валерием Рашкиным планируют совершить сделку с Соболь, чтобы помочь юристу ФБК обойти все процедуры по допуску к выборам. Теперь Соболь будет вынуждена самостоятельно добиваться допуска к выборам. Также юрист признанного иноагентом ФБК сейчас является фигурантом уголовного дела и в случае вынесения приговора, связанного с лишением свободы, не сможет принять участия в выборах.

КПРФ не включили в список депутатов, которых в 2019 году поддерживал заключенный под стражу Навальный "Умным голосованием". Это произошло из-за заявления главы КПРФ Геннадия Зюганова о блогере и ФБК в целом. Он осудил действия Навального в начале года перед протестными акциями. Из партии также была исключена Елена Шувалова за поддержку главы признанного иноагентом ФБК.