Российский социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей проанализирует отношение жителей Ливии к новому кабинету министров.

Российский социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей проанализирует отношение жителей Ливии к новому кабинету министров.

Недавно сформировавшийся кабмин Ливии проведет в стране всеобщие президентские и парламентские выборы. Избирательный процесс планируется начать 24 декабря 2021 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Премьер Правительства национального единства Абд аль-Хамид ранее принес присягу перед Палатой Представителей. Шугалей проведет очередное социологическое исследование, в ходе которого узнает об ожиданиях местных жителей от новых министров.

Перед премьером стоит задача объединить разрозненные государственные институты Ливии в течение ближайших девяти месяцев. Абд аль-Хамид также займется восстановлением системы здравоохранения и энергоснабжения.