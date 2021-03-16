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22:49   16 Марта 2021
Политика

ФЗНЦ проведет новое социологическое исследование в Ливии

ФЗНЦ проведет новое социологическое исследование в Ливии

Российский социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей проанализирует отношение жителей Ливии к новому кабинету министров.

Недавно сформировавшийся кабмин Ливии проведет в стране всеобщие президентские и парламентские выборы. Избирательный процесс планируется начать 24 декабря 2021 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Премьер Правительства национального единства Абд аль-Хамид ранее принес присягу перед Палатой Представителей. Шугалей проведет очередное социологическое исследование, в ходе которого узнает об ожиданиях местных жителей от новых министров.

Перед премьером стоит задача объединить разрозненные государственные институты Ливии в течение ближайших девяти месяцев. Абд аль-Хамид также займется восстановлением системы здравоохранения и энергоснабжения.

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#ливия #фзнц #Шугалей

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