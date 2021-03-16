Марков: жители ЕС могут устроить восстание, требуя закупить «Спутник V»

Проблемы с теми вакцинами от коронавируса, которые есть в распоряжении стран Евросоюза, в сочетании с ухудшением эпидемиологической ситуации, могут привести к тому, что европейцы восстанут и потребуют от властей закупить российский препарат.

Проблемы с теми вакцинами от коронавируса, которые есть в распоряжении стран Евросоюза, в сочетании с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией могут привести к тому, что европейцы восстанут и потребуют от властей закупить российский препарат.

Об этом на своих страницах в социальных сетях пишет директор Института политических исследований Сергей Марков, напоминая, что Соединенные Штаты Америки отказываются продавать Европе свою вакцину компании Pfizer.

При этом Европа, напоминает политолог, переживает уже третью волну эпидемии коронавируса и ей остро не хватает вакцин. В этой ситуации европейские власти находят выход лишь во введении все более жестких карантинов и ограничительных мер, которые приводят к растущему недовольству населения. И в результате европейцы выходят с акциями протеста против ограничений, устраивая при этом беспорядки и столкновения с полицией.

Ситуацию осложняет еще и проблемы с британско-шведской вакциной компании AstraZeneca, использование которой из-за побочных эффектов приостановили уже почти два десятка стран, в том числе Франция и Германия.

«Если так пойдет дальше, в странах ЕС может начаться просто какое-то восстание с требованием просить у России вакцину «Спутник V». Видимо, лучшую вакцину в мире, которую отказываются дать жителям Европы европейские бюрократы без всяких серьезных оснований», — заключает свои рассуждения Сергей Марков.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» одобрена к использованию уже более чем в 50 странах мира. При этом, пока власти Евросоюза затягивают регистрацию российского препарата, отдельные страны-члены сообщества проявили самостоятельность в данном вопросе и уже начали вакцинировать свое население «Спутником V».