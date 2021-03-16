"Расследования" Навального спровоцировали раскол в среде киноделов РФ

Вопрос о присуждении премии "Белый слон" блогеру Алексея Навальному вызвал ожесточенные споры в среде кинокритиков. Некоторые из них видят в этом политическую подоплеку.

Вопрос о присуждении премии "Белый слон" блогеру Алексея Навальному вызвал ожесточенные споры в среде кинокритиков. Некоторые из них видят в этом политическую подоплеку.

Гильдия киноведов и Совет кинокритиков Союза кинематографистов РФ, участвующие в данном споре, не могут делать политические заявление. Они должны заниматься творчеством, но не мериться своими убеждениями, считает президент гильдии Кирилл Разлогов.

В "расследованиях" Навального, которые хотят номинировать на премию, нет ничего от искусства. Единственное, как их можно окрестить — блогерская публицистика, а она не имеет никакого отношения к кино, передает слова Разлогова Nation News.

"Я против Алексея Навального и его фильмов ничего не имею. Но они не имеют никакого отношения к искусству кино — это такая блогерская публицистика", — заявил эксперт.

После возникновения спорной ситуации из-за "расследований" Навального глава Гильдии киноведов принял решение вывести организацию из экспертного совета "Белого слона". Таким образом, он дал ему автономию при решении данного вопроса.