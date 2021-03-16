Крым навсегда останется российским – Лавров

Россия продолжит укреплять в сознании иностранных партнеров реалии, связанные с возвращением Крыма в состав государства.

Россия продолжит укреплять в сознании иностранных партнеров реалии, связанные с возвращением Крыма в состав государства.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что у Вашингтона не получится этого изменить. Выступление главы МИД было приурочено к седьмой годовщине присоединения полуострова.

"Судьба и будущее Крыма навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", — сказал министр.

Он отметил, что сегодня за рубежом растет интерес к всесторонним связям с Крымом. Территорию полуострова регулярно посещают представители общественно-политических, деловых, научных и парламентских кругов других стран.