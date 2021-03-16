Участники круглого стола 17 марта поднимут вопросы защиты прав россиян за рубежом

Круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения состоится 17 марта на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в Москве.

Круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения состоится 17 марта на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в Москве.

Информация о мероприятии появилась на официальном сайте МИА "Россия сегодня". Участниками круглого стола станут: полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, адвокат Анатолий Кучерена, член Международно-правового совета при МИД РФ Андрей Данельян, член Государственной думы Андрей Исаев и партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

Спикеры обсудят вопросы защиты прав граждан за рубежом, проблемы задержания за границей россиян и экстрадиции их по запросу третьих стран. Кроме того, в рамках встречи участники поднимут тему исполнения решений суда на территории иностранных государств.

Начало мероприятия запланировано на 11:00. Место проведения — президентский зал пресс-центра МИА "Россия сегодня".