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20:59   16 Марта 2021
Общество

Участники круглого стола 17 марта поднимут вопросы защиты прав россиян за рубежом

Участники круглого стола 17 марта поднимут вопросы защиты прав россиян за рубежом

Круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения состоится 17 марта на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в Москве.

Информация о мероприятии появилась на официальном сайте МИА "Россия сегодня". Участниками круглого стола станут: полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, адвокат Анатолий Кучерена, член Международно-правового совета при МИД РФ Андрей Данельян, член Государственной думы Андрей Исаев и партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

Спикеры обсудят вопросы защиты прав граждан за рубежом, проблемы задержания за границей россиян и экстрадиции их по запросу третьих стран. Кроме того, в рамках встречи участники поднимут тему исполнения решений суда на территории иностранных государств.

Начало мероприятия запланировано на 11:00. Место проведения — президентский зал пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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