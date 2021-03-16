Норкин удивил зрителей "Места встречи" анекдотом про "мокрую и обгоревшую" женщину

Зрители телепередачи "Место встречи" снова дошли до истерики из-за анекдота ведущего Андрея Норкина про "мокрую и обгоревшую" женщину.

Зрители телепередачи "Место встречи" снова дошли до истерики из-за анекдота ведущего Андрея Норкина про "мокрую и обгоревшую" женщину.

Новый выпуск телешоу был посвящен правам женщин и гендерному равенству. Приглашенные зрители обсудили необходимость введения дополнительных гендерных законов. Норкин подвел дискуссию к концу своим любимым способом: он подобрал подходящий к теме выпуска анекдот. Зрители передачи, как обычно, не смогли сдержаться от смеха.

"Встречаются два приятеля. Один мечтательно говорит: "Найти бы такую бабу, сказал в огонь — она в огонь, в воду — она в воду, в постель — она в постель", — рассказал Норкин.

Он добавил, что второй ответил: "Конечно нужна, только зачем ему в постели такая мокрая, обгоревшая?".

Кроме того, во время обсуждения гендерных законов ряд экспертов выразил неоднозначное мнение. По их словам, все зависит от целей государства и от того, каких ценностей оно придерживается.