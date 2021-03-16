Эксперты шоу "Время покажет" оценили возможность развода Меган Маркл и принца Гарри

В эфире программы "Время покажет" гости обсудили высказывание старшей сестры герцогини Меган Маркл. Саманта Маркл предрекла браку экс-актрисы и принца Гарри скорый развод.

В эфире программы "Время покажет" гости обсудили высказывание старшей сестры герцогини Меган Маркл. Саманта Маркл предрекла браку экс-актрисы и принца Гарри скорый развод.

Недавнее интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри вызвало резонанс как в прессе, так и внутри королевской семьи. В студии передачи "Время покажет" гости шоу оценили шансы на развод самой обсуждаемой пары Букингемского дворца. Профессор департамента медиа НИУ ВШЭ Мария Штейнман убеждена, что принц Гарри является заложником ситуации. По ее мнению, Меган Маркл уже не является прежней в глазах мужа.

Геворг Мирзаян, доцент финансового университета при Правительстве РФ не согласился с точкой зрения гостьи. По его мнению, герцогиня осталась такой же. В то же время именно принц Гарри понимал, кому он вредит ради мести за покойную принцессу Диану. По словам самого герцога Сассекского, семья оказывала давление на его мать. Его точку зрения поддержал политолог Кирилл Яковлев. Он подтвердил, что раскол во дворце — не что иное, как банальная проблема "отцов и детей". Также он предположил, что Меган Маркл разумнее остаться на территории Великобритании, если экс-актриса пожелает заняться политикой.