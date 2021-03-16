Похожего на Орского маньяка мужчину заметили в автобусе в Московской области

Пенсионер, похожий на Орского маньяка Валерия Андреева, засветился в московском регионе. О встрече с преступником заявила студентка, проехавшаяся с ним в общественном транспорте.

Пенсионер, похожий на Орского маньяка Валерия Андреева, засветился в московском регионе. О встрече с преступником заявила студентка, проехавшаяся с ним в общественном транспорте.

Студентка московского вуза обратилась в полицию и рассказала, что по дороге домой разговаривала с Орским маньяком. Девушка ехала из университета, в автобус за ней зашел мужчина, которого она раньше не видела, и сел напротив. По ее словам, подозрительному пассажиру было 65-70 лет, он был седой и с золотыми зубами, пишет телеканал "360".

Мужчина заговорил с москвичкой, задавая ей странные вопросы. Девушка подчеркнула, что гражданин постоянно шутил и улыбался, а еще был напористым. Во время поездки он предложил студентке доехать до конечной остановки. В результате она не согласилась и вышла из автобуса.

Валерий Андреев скрывается от следствия с 2012 года. Специалисты считают, что он причастен к нескольким изнасилованиям и убийствам. В разные годы появлялись новости, что его видели в различных регионах России. В последний раз, по данным СМИ, Андреев засветился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.