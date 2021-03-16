Роскомнадзор не исключил полной блокировки других соцсетей вслед за Twitter

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в случае полной блокировки Twitter ведомство может ограничить доступ к другим платформам, если они не будут следовать законам РФ.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в случае полной блокировки Twitter ведомство может ограничить доступ к другим платформам, если они не будут следовать законам РФ.

Роскомнадзор может замедлить трафик социальных сетей, таких как Facebook, YouTube и Instagram, и полностью их заблокировать, технические возможности для этого есть, сообщил журналистам Субботин.

К таким мерам могут прибегнуть после полного ограничения доступа к Twitter в РФ через месяц. Руководство площадки не выполняет требования российского законодательства об удалении запрещенного на территории страны контента, о чем ранее также заявлял замглавы Роскомнадзора.