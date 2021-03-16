Киевский эксперт: Китай демонстрирует умеренную реакцию на проблему с «Мотор Сич»

Тот факт, что Китай пока достаточно сдержанно реагирует на расторжение Киевом сделки по покупке акций запорожского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», не означает, что позже Пекин не примет более жестких мер.

Тот факт, что Китай пока достаточно сдержанно реагирует на расторжение Киевом сделки по покупке акций запорожского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», не означает, что позже Пекин не примет более жестких мер.

Об этом на прошедшей в Киеве пресс-конференции заявил украинский эксперт-международник Владимир Воля, сова которого приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

Пока Пекин призывает украинские власти соблюдать права китайских инвесторов, напомнил Владимир Воля, но если в Киеве эти требования не будут услышаны, риторика Китая может в корне измениться.

«У Китая очень специфический стиль реагирования на различные проблемы, связанные с китайским бизнесом за пределами страны. Пока что можно говорить о том, что проблема "Мотор Сич" вышла на второй этап. Первый этап был, когда официальные китайские лица на эту проблему не реагировали, то есть сохраняли молчание», — объяснил политолог.

Заявление, с которым выступил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел, продемонстрировало не только сдержанную реакцию Пекина, но и то, что данный вопрос больше не является частной проблемой отдельных представителей китайского бизнеса, а находится в зоне внимания правительства КНР.

Таким образом китайское правительство уже повысило уровень восприятия проблемы с «Мотор Сич» и обозначило, что она является одним из пунктов повестки двусторонних украино-китайских отношений.

«Означает ли это эскалацию, осложнение отношений? Пока нет, пока что речь идет о конкретной проблеме, и можно говорить о том, что эскалация отношений наступит, когда ситуация выйдет на третий уровень, когда Китай сделает жесткие заявления, то есть официальные лица осудят (разрыв сделки), скажут, что это не соответствует духу партнерства и так далее», — считает Воля.

Но пока, по его словам, до такого развития событий еще далеко.

Подводя итог своих рассуждений, эксперт-международник напомнил, что сначала украинские власти не имели ничего против захода китайских инвесторов на запорожское авиастроительное предприятие, но все изменилось после того, как администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа озвучила свое негативное отношение к этой сделке. Именно после этого Киев передумал допускать китайцев до активов предприятия, и Украина развернула ситуацию по проблемному для себя сценарию.

В декабре 2020 года китайские инвесторы обратились с иском в арбитражный суд, дав понять, что будут добиваться соблюдения своих прав. Однако китайцы пока не обозначили, как именно они намерены отстаивать свои интересы, отмечает Воля.

«То есть не сказано, что вот китайские инвесторы должны все-таки получить завод в собственность и продолжить пользоваться этим предприятиям, в которое вложены инвестиции, или их устроит надлежащая компенсация», — обращает внимание Воля.

Пока, по словам эксперта, китайцы лишь акцентируют внимание на необходимости соблюдать законность сделки и учитывать интересы инвесторов, демонстрируя свой специфический умеренный стиль реагирования на проблемы.