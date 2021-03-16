Американский политолог Корыбко предупредил о вакцинном национализме Вашингтона

Соединенные Штаты реализуют политику так называемого вакцинного национализма для достижения собственных стратегических целей, уверен американский политолог Эндрю Корыбко.

Соединенные Штаты реализуют политику так называемого вакцинного национализма для достижения собственных стратегических целей, уверен американский политолог Эндрю Корыбко.

Эксперт сделал заявление после публикации доклада американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS). В документе сообщается, что США пытались отговорить Бразилию и другие страны Северной и Южной Америки от поставок российской вакцины "Спутник V". Политолог дал комментарий телеканалу "360".

"Ориентируясь на собственную политику, США очень параноидально относятся к вакцинной дипломатии других стран с исторически американскими союзниками. Например, Бразилией. США опасаются, что у других государств такие же намерения, как у Вашингтона", — пояснил Эндрю Корыбко.

По мнению эксперта, США может принять решение о допуске в страну только тех людей, кто будет привит американской вакциной. Подобная мера может повлиять на государства, чья экономика тесно связана с Соединенными Штатами, заключил политолог.