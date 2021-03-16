Американский политолог Корыбко предупредил о вакцинном национализме Вашингтона
Соединенные Штаты реализуют политику так называемого вакцинного национализма для достижения собственных стратегических целей, уверен американский политолог Эндрю Корыбко.
Эксперт сделал заявление после публикации доклада американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS). В документе сообщается, что США пытались отговорить Бразилию и другие страны Северной и Южной Америки от поставок российской вакцины "Спутник V". Политолог дал комментарий телеканалу "360".
"Ориентируясь на собственную политику, США очень параноидально относятся к вакцинной дипломатии других стран с исторически американскими союзниками. Например, Бразилией. США опасаются, что у других государств такие же намерения, как у Вашингтона", — пояснил Эндрю Корыбко.
По мнению эксперта, США может принять решение о допуске в страну только тех людей, кто будет привит американской вакциной. Подобная мера может повлиять на государства, чья экономика тесно связана с Соединенными Штатами, заключил политолог.