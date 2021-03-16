ЕС сдвинул сроки поставки вакцин от COVID-19 для Украины

Срыв поставок препаратов от коронавируса в Евросоюз привел к проблемам с обеспечением вакциной в Киеве, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Срыв поставок препаратов от коронавируса в Евросоюз привел к проблемам с обеспечением вакциной в Киеве, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В ходе пресс-конференции с коллегой из Словении Анже Логаром украинский дипломат напомнил, что у Киева есть договоренность с ЕС о поставке остатков вакцин в страну. Однако сроки начала привоза препаратов были перенесены на другую дату, сообщает ТАСС.

Министр уточнил, что Евросоюз не является единственным каналом доставки вакцин от коронавируса. Украина заинтересована в контрактах непосредственно с производителями препаратов. Власти поддерживают как можно более широкий доступ граждан к вакцинации качественными и безопасными лекарствами, заключил Кулеба.