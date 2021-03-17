«Не пророчил, а ставил России диагноз»: кем был для России Эдуард Лимонов

Поклонники писали: «Ушла эпоха». Лимонову бы это вряд ли понравилось.

Для запрещенных нацболов — Дед, для читателей — Эдичка, для всей России — Эдуард Лимонов. 13 марта прошлого года он поделился в Facebook радостью: заключил договор на новую книгу «Старик путешествует» — конечно же, про себя и свои путешествия.

Через пять дней 77-летний Лимонов умер в больнице после продолжительного онкологического заболевания. «Ушла эпоха», — писали поклонники. Ему бы это вряд ли понравилось. На 77 лет Лимонова эпох пришлось немало, а он до последнего оставался «в повестке», жил одной жизнью с Россией и миром. И оставил нам свое наследство.

Это «Другая Россия», раз за разом принимающая отказы в официальной регистрации партией. Это нащупанный им в лихие 1990-е новый политический путь — в последствии запрещенный, но, как показало будущее, не совсем отвергнутый. Это книги и многочисленные интервью. Это замолчавшие аккаунты в социальных сетях, некогда пестрившие его мнением по каждому актуальному поводу — зачастую этим мнением, словно скальпелем, Лимонов точно вскрывал суть явлений и событий.

«Политика Сегодня» вспоминает, о чем говорил писатель и политик в последние месяцы, недели и дни своей жизни.

О партии «За правду»

Когда общественное движение писателя и выходца из «Другой России» Захара Прилепина решило стать партией и пойти в большую политику, Лимонов конкуренцию на «лево-правом фланге», еще и от собственного «воспитанника», не оценил. В последние дни жизни он немало высказывался об инициативе Прилепина и подозревал, что «отдаленным эталоном» для его партии служит запрещенная в РФ в 2007 году НБП. «За правду», утверждал Эдуард Вениаминович, «проправительственная», да и к названию были претензии — «символом нужно сделать пачку сахара, так противно сладко звучит».

«"Взаправду". Не одобряю. Затея пошлая. Современные русские — не russki mujik в портках и не russki baba в кокошнике. Смартфоны по всей России куплены. Выискались просветители поповичи, лживые бойцы. И изгиляются. Электоральная перспектива 1,25%. Пшли вон с эстрады!», — писал Лимонов 10 марта 2020 года.

Писатель писателя невзлюбил, но среди русских корифеев пера такая нелюбовь скорее традиционная. Может, отчасти поэтому Прилепин не в обиде. После смерти Лимонова он признавался — критика от Деда стала для него отличным «мобилизационным ресурсом», а звание «лимоновского» ученика по-прежнему несет гордо.

Другие функционеры «За правду» тоже не отвечают Лимонову руганью на ругань. Корреспондент ПС попросил заместителя председателя партии Александра Казакова рассказать, кем был для отечественной политики Эдуард Лимонов и получил искренний ответ — это человек, который произносил непроизносимые вещи и ставил перед страной, казалось бы, невозможные цели.

«В 1990-е и в начале 2000-х он был совершенно перпендикулярен статусной политике и говорил какие-то невозможные вещи. Потом произошло удивительное: то, что Лимонов говорил в 1990-е, вдруг в 2010-е годы стало нашей реальностью. И тот язык, на котором говорил Лимонов тогда, становится даже языком власти. Можно сказать, что Лимонов предвидел будущие события, или, как мы часто формулируем с Захаром Прилепиным, «страна догнала Лимонова». И сейчас он со страной совпал», — поделился руководитель «За правду», политолог и бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко.

Это не единичное в российской истории, но редкое явление. Своего рода политические «провидцы» были и в дореволюционной России, отмечает Казаков, но проходило 10, 20, 30 лет и оказывалось — эти люди видели, что произойдет со страной потом.

«Я не хочу произносить громкое слово «пророк» — Лимонов не пророчил, а ставил диагноз. Он чувствовал свою страну и то, что происходит вокруг нее, совершенно сумасшедшим образом», — заключил Казаков.

О новой этике

В феврале 2020 года суд присяжных признал известного американского режиссера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах после публичных заявлений многих актрис, с которыми он когда-либо работал по давно известному в Голливуде «постельному» принципу. Приговор суровый: 23 года лишения свободы. В дальнейшем «эффект Вайнштейна» разрастется до масштабов новых этических законов в западном обществе.

«Бедный Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы в Нью Йорке. Многовато. Жаль его, жертву смены публичных нравов. Было бы справедливо, если бы обвинявшие его актрисы как минимум отдали заработанные на близости с Вайнштейном капиталы. А то и в тюрьму бы пошли в наказание за через постель нажитые богатства. Но ведь так и будет наказание односторонним. Это насмешка, если одностороннее. Изнасиловал? Ну так отказалась бы, не играла…», — написал Лимонов 12 марта 2020 года.

Об американских политиках

Если характеристику нынешнему президенту США Джо Байдену Лимонов давал еще в 2015 году, назвав того «деревенщиной», смахивающим на «завязавшего алкоголика», то некоторые высокопоставленные американцы удостоились упоминания в последних цифровых записках писателя. «Досталось» спикеру Палаты представителей США, демократке Нэнси Пелоси и экс-президенту Штатов, а ныне по-прежнему миллиардеру Дональду Трампу.

«Нэнси Пелоси выглядит как главная героиня "Ночи оживших мертвецов". Я обратил внимание сегодня, когда они готовили бумаги по импичменту Трампа. Трамп же, такое впечатление, что вот вот взорвется, заплевав хамбургеровой требухой все стены. Трудно привыкнуть к современности человеку моего возраста. Те, кто в советских фильмах имели внешность предателей, управляют странами», — написал Лимонов в январе 2020 года.

О протестах желтых жилетов во Франции

Отгремевшие в международных СМИ протесты «желтых жилетов» во Франции, недовольных намерением Эммануэля Макрона повысить налоги, больше не будоражат умы ни журналистов, ни французов. Принятый в разгар протестов закон о недопустимости «разжигания ненависти» (так называемая 'hate speech', затрагивающий даже посты в соцсетях) позволил властям страны «заткнуть» лидеров движения. А рядовых «жилетов» усмирили полицейской дубинкой.

Но Лимонов еще год назад знал, что ничего не получится — с конца XVIII века французы заметно сдали позиции.

«Движение желтых жилетов задыхается, то крепкое ядро, которое осталось оно проявляет себя в контексте периодических забастовок профсоюзов. Короче, смерть котенку, а бобик сдох. Я думал они умеют, французы, они нет, не умеют. Нужно было совершать все в один день. Разве 14 июля 1789 года длилось 67 суббот?», — написал Лимонов в прошлом феврале.

О Жириновском

27 февраля Лимонов отмечал 77 день рождения. Он поблагодарил всех за поздравление, но особенно отметил два письма. Одно — от администрации президента РФ, точнее, от советника президента с литературной фамилией Толстой. А второе — от знаменитого «долгожителя» российской политики, главы ЛДПР Владимира Жириновского. Тот поздравил именинника с днем рождения «от всего сердца» и написал, что имя Эдуарда Лимонова до сих пор на слуху, до сиз пор волнует умы и интересует молодежь — «это огромное признание, которым вы можете по праву гордиться».

«Признаюсь, я тронут теплым посланием старого товарища по борьбе. Каждый на своем фронте, мы пусть и немного, но изменили Россию. Спасибо Владимир Вольфович!».

Факт: оба правы. Лимонова до сих пор помнят — и это надолго. А тех, кто не менял ни Россию, ни умы соотечественников, забывают быстро.