Украинские силовики разместили бронетехнику и зенитные установки неподалеку от домов местных жителей в населенном пункте Троицкое.

Украинские силовики разместили бронетехнику и зенитные установки неподалеку от домов местных жителей в населенном пункте Троицкое.

Согласно информации от управления Народной милиции ЛНР, украинские силовики разместили 12 единиц военной техники в непосредственной близости от жилых домов мирного населения. Так, известно о семи бронированных разведывательно-дозорных машин, двух зенитных установках ЗУ-23, двух БТР МТ-ЛБ и одной БМП. Еще одна боевая машина пехоты была зафиксирована вблизи жилого дома в Новозвановке.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, украинские военнослужащие привлекли СМИ для дискредитации армии республики. Разведчикам ЛНР удалось засечь журналистов телеканалов "1+1", ICTV и France Press на передовой — группы корреспондентов сопровождали офицеры 74-го центра информационно-психологических операций.