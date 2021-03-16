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19:01   16 Марта 2021
Армия

В Великобритании признали военное превосходство России

В Великобритании признали военное превосходство России

Британское правительство в докладе комитета Палаты общин по вопросам обороны признало военное превосходство России.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится к обнародованию комплексного обзора оборонного потенциала страны со времен окончания холодной войны.

"Спойлером" к данным, которые должен представить общественности британский премьер, стал доклад комитета Палаты общин по вопросам обороны. В нем отмечается, что армия Великобритании оснащена настолько плохо, что в случае военного столкновения с Россией Москва будет обладать значительным превосходством в отношении огневой мощи. Авторы документа назвали ситуацию в Вооруженных силах Соединенного Королевства "позорной", передает Daily Express.

Напомним, доклад Бориса Джонсона должен подтвердить намерения Соединенного Королевства вложить дополнительные средства в размере 16,5 миллиарда фунтов стерлингов в укрепление обороны за следующие четыре года.

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