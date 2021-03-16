Ходорковский создает "резерв депутатов" с помощью проплаченных структур

Представители проплаченных беглым олигархом Михаилом Ходорковским структур создают "резерв депутатов" в российских регионах для частичной децентрализации страны.

Представители проплаченных беглым олигархом Михаилом Ходорковским структур создают "резерв депутатов" в российских регионах для частичной децентрализации страны.

Напомним, что в Москве не состоялся форум независимых депутатов "Муниципальная Россия", участники которого были задержаны правоохранителями, передает "ПолитЭксперт".

Среди задержанных — бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, публицист Владимир Кара-Мурза — младший, московские мундепы Юлия Галямина и Илья Яшин, петербургский депутат Максим Резник и экс-координатор признанной нежелательной "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Представители "Открытой России", которая тесно связана с беглым олигархом, поспешили заявить, что якобы не имеют отношения к форуму, но пообещали юридическую помощь всем задержанным и назвали мероприятие состоявшимся, потому что на него приехали многие муниципальные депутаты из регионов.

На этом фоне кажутся странными попытки близких к олигарху функционеров убедить людей в том, что Ходорковский и связанные с ним структуры не вмешиваются в политические решения "Объединенных демократов", учредителем которых является НКО-иноагент. Стоит отметить, что именно "демократы" были заявлены как официальные организаторы несостоявшегося форума.

Ставка на муниципальных депутатов и выращивание собственных "демократических кадров" соответствует программной идее Михаила Ходорковского о частичной децентрализации страны и упоре на самостоятельность регионов.