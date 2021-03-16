Рар рассказал, на что готов согласиться Берлин ради «СП–2»

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден еще не приступили к переговорам по газопроводу «Северный поток – 2», но эти переговоры впереди и уже понятно, на какой компромисс может согласиться Берлин.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден еще не приступили к переговорам по газопроводу «Северный поток – 2», но эти переговоры впереди и уже понятно, на какой компромисс может согласиться Берлин.

Об этом во вторник, 16 февраля, пишет газета «Взгляд», приводя мнение немецкого политолога Александра Рара.

Рано или поздно, уверен эксперт, российский газопровод «Северный поток – 2» все равно полностью заменит собой устаревшую и требующую серьезной реконструкции украинскую газотранспортную систему. Но это произойдет в будущем, а пока Германия согласится и на продолжение транзита через Украину, и на то, чтобы покупать большие объемы американского сжиженного газа. При этом Германия поддерживает и российские аргументы о необходимости скорейшего запуска «СП–2» для диверсификации поставок топлива.

В Европу, отметил Александр Рар, идет большое количество газовых потоков, но Россия по-прежнему остается для Германии стратегически важным поставщиком топлива.

«Да, (у Германии) есть план к 2050 году стать полностью независимыми от всех традиционных источников энергии, в том числе от нефти и газа. Но многие эксперты уверены, что за 30 лет полностью перейти на возобновляемые источники – это утопия, к тому же, далеко не все европейские страны готовы на такое пойти», — считает политолог.

Поэтому немецкие власти считают, что трубопроводы на всякий случай нужны, тем более, что через три десятилетия при необходимости через них можно будет прокачивать водород, который к тому времени, по некоторым прогнозам, станет основным видом топлива А украинский транзитный газопровод для этих целей не подойдет.

«Украине нужно провести гигантскую работу по модернизации всей газотранспортной системы, но ни денег, ни воли у нее на это нет. А зарубежные деньги, российские или западные, она брать не хочет – ведь тогда придется делиться прибылью, а Украина все хочет получать одна», — добавил Александр Рар в заключение.

Напомним, ранее агентство Reuters ссылаясь на европейских дипломатов сообщило, что план Германии заключается в том, чтобы оттягивать переговоры с США до тех пор, пока не будет закончено строительство «Северного потока – 2», который готов уже на 95%. В Берлине уверены, что после введения российского газопровода в эксплуатацию, Вашингтону не останется ничего другого, как переключить свою риторику в более прагматичное русло. А завершения строительства «СП–2», по оценкам экспертов, можно ждать уже к сентябрю 2021 года.