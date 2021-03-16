Генштаб ВС Армении сообщил о начале масштабных учений

Тактические учения с привлечением более 7500 военнослужащих начались на всех операционных направлениях Вооруженных сил Армении.

Тактические учения с привлечением более 7500 военнослужащих начались на всех операционных направлениях Вооруженных сил Армении.

Начальник оперативного управления Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Эдвард Асрян отметил, что все воинские подразделения государства приведены в высшую степень боеготовности и передислоцированы в указанные районы.

"В рамках учений развернуты пункты управления, где осуществляются работы по подготовке к управлению огнем, сверке расчетов и определению этапов проведения боевой стрельбы", — сказал он.

По словам армянского военачальника, в рамках мероприятий планируется проверить боеготовность армии, способность военных действовать в сложных условиях и возможности органов управления оперативно-тактическими звеньями. Маневры будут проходить в период с 16 по 20 марта при участии 100 единиц бронетехники, 200 ракетных и артиллерийских установок, а также 90 комплексов ПВО.