«Имеем право гордиться». Форманчук вспомнил, как Крым готовился к референдуму

16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе Крыма. Зампредседателя ОП Республики Крым Александр Форманчук рассказал, что стало прологом к знаменательному событию.

Во вторник, 16 марта, исполняется семь лет с момента проведения референдума о статусе Крыма. В 2014 году за воссоединение с Россией высказалось более 95% местных жителей.

Однако, по словам политолога и зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Александра Форманчука, пролог к этому знаменательному событию произошел гораздо раньше — в 1991 году. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Крым. Возвращение домой», проводимой Медиагруппой «Патриот».

«В Крыму я появился еще в школьном возрасте. Я имею право себя называть основателем нашей автономии, потому что работал секретарем Крымского обкома КПУ. В 1991 году была образована Крымская АССР, у нас появилась конституция, пусть и куцая, но зато была», — поделился воспоминаниями политолог.

Форманчук подчеркнул, что в документе содержался важный пункт, который давал право крымчанам провести референдум.

«Мы провели референдум, на основе которого Владимир Путин подписал указ. Я горжусь тем, что 1991 год был прологом 2014. Украина пыталась подавить нашу автономию, желающих было много. Но 97%, которые проголосовали, имеют право гордиться этим», — заявил гость онлайн-эфира.

Политолог добавил, что многочисленные санкции, которые обрушились со стороны Запада не только на Россию, но и на сам полуостров, приводят его в «возмущение».

«Есть у меня и обида, и раздражение, и недовольство, когда я слышу этот санкционный вой. В Латвии нам как-то пообещали, что голос Крыма прозвучит. Когда я выразил желание приехать туда в 2015 году, чтобы нас выслушали, такой вой подняли в Киеве и на Западе, в том числе. Когда я это слышу, меня это возмущает. Почему не хотят спросить у крымчан?» — задался вопросом эксперт.

В студии напомнили, что в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания международной площадки, на которой бы обсуждался вопрос присоединения Крыма к Украине.

По словам главы МИД страны Дмитрия Кулебы, в 2021 году власти для этой цели планируют создать «Крымскую платформу». Планируется, что участие в ней примут государства, эксперты и правозащитные организации.

Форманчук убежден, что украинским властям не удастся воплотить задуманное в жизнь:

«Я убежден, что Зеленскому не удастся реализовать идею. У нас такая была. На базе Ливадийского дворца проводились экспертно-аналитические форумы. Сюда приезжал [42-1 президент США — прим. ред.] Билл Клинтон. И другие известные политики. Это была площадка в чем-то полезная, там же звучали голоса, что Крым — это особый регион. Но после 2014 года она благополучно умерла. Такая же судьба ждет и Крымскую платформу».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что референдум о статусе Крыма 2014 года был легитимным с точки зрения международного права и украинского законодательства.