Резолюция ООН по Центральноафриканской Республике (ЦАР) возмутила социолога и директора "Фонда защиты национальных ценностей" (ФЗНЦ) Максима Шугалея.

Резолюция ООН по Центральноафриканской Республике (ЦАР) возмутила социолога и директора "Фонда защиты национальных ценностей" (ФЗНЦ) Максима Шугалея.

Российский социолог заявил, что готов оказать ЦАР необходимую финансовую помощь, чтобы стране вернули право голоса в ООН. Сумма взноса для возобновления участия республики в заседаниях Совета Безопасности составляет 29 395 долларов США, передает Федеральное агентство новостей.

ООН лишила ЦАР права голоса в организации из-за неуплаты взносов. Шугалей считает подобные действия неоправданными, ведь на заседаниях решаются вопросы суверенитета и национальной безопасности государства. Ученый сообщил, что готов "исправить эту досадную несправедливость".