Суд отправил под стражу начальника Астраханской таможни

Начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов отправился в СИЗО по решению московского суда.

Начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов отправился в СИЗО по решению московского суда.

Ранее стало известно, что Саидова задержали сотрудники правоохранительных органов за превышение полномочий, повлекшее тяжелые последствия. По имеющимся данным, глава таможни организовал провоз товаров для крупного ретейлера.

Ущерб от его действий оценили в более чем 83 миллиона рублей. Для проведения следственных мероприятий обвиняемый был доставлен в Москву.