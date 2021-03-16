ФНС требует обанкротить "Гусинобродский кирпичный завод"

Стало известно о судебном иске ФНС в отношении ООО "Гусинобродский кирпичный завод".

Стало известно о судебном иске ФНС в отношении ООО "Гусинобродский кирпичный завод".

Федеральная налоговая служба требует начать процедуру оформления банкротства кирпичного завода. Согласно данным "Контур Фокус", директор завода — экс-депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Мирошников.

В декабре прошлого года Следственный комитет возбуждал уголовное дело в отношении бывшего руководителя предприятия Ирины Нестеренко. В СКР заявляли, что в период с 2019 по 2019 год Нестеренко игнорировала все требования службы о необходимости уплаты налоговых взносов. Помимо этого, завод проводил расчеты с другими компаниями не через расчетный счет предприятия. В ФНС считали, что "Гусинобродский кирпичный завод" должен выплатить государству 12 млн рублей.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 подала иск о банкротстве в связи с долгом предприятия в 10,1 млн рублей.