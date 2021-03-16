Телеведущий Норкин отреагировал на предложение о "четырехдневке" для женщин анекдотом

Анекдот про бухгалтера экс-руководителя театрального "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова рассмешил зрителей передачи "Место встречи".

Анекдот про бухгалтера экс-руководителя театрального "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова рассмешил зрителей передачи "Место встречи".

Предложение о введении в России четырехдневной рабочей недели для женщин обсудили в программе "Место встречи", выходящей на телеканале НТВ. Мнения участников программы разделились.

Одним из основных аргументов против является тот факт, что введение новой системы рабочих дней может еще больше увеличить разницу между доходами мужчин и женщин. Один из ведущих программы, Иван Трушкин, заметил, что это несправедливо. В качестве примера он привел размер заработной платы мужчины-водителя и женщины-бухгалтера. По его словам, мужчины на этой должности зарабатывают 200 тыс. рублей, тогда как женщины — намного меньше.

Эта аргументация напомнила телеведущему Андрею Норкину анекдот о бухгалтере "Гоголь-центра". Он рассказал его телезрителям.

"Есть хороший анекдот про бухгалтера "Гоголь-центра": Кирилл Семенович (Серебренников - прим.ред.), у вас есть хороший бухгалтер? Есть, только ему еще 2 года сидеть"", — сказал Норкин в эфире телепередачи.

Инициатива о введении четырехдневной рабочей недели была выдвинута омбудсменом Москвы Татьяной Потяевой. Она считает, что это позволит облегчить жизнь россиянок.