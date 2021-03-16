Российские ученые рассказали о действии витаминов на коронавирус

Люди со слабым иммунитетом быстрее заражаются и тяжелее переносят коронавирус. Многие знают, что укрепить иммунную систему помогает употребление витаминов.

Люди со слабым иммунитетом быстрее заражаются и тяжелее переносят коронавирус. Многие знают, что укрепить иммунную систему помогает употребление витаминов.

Ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали около 20 тысяч публикаций об инфекции SARS-CoV-2. Удалось установить, что организм с высоким содержанием цинка, витаминов А, С и Е более устойчив к коронавирусам, сообщает портал "Царьград". Результаты исследования доктор наук Ольга Громова и кандидат химических наук Иван Торшин опубликовали в журнале "Профилактическая медицина".

Исследователи напомнили, что COVID-19 очень заразен и следить за состоянием своего иммунитета необходимо. Ведь укрепить его не так сложно. Ученые продолжают исследовать механизм, с помощью которого витамин В12 подавляет симптомы коронавирусной инфекции. Цинк также играет важную роль в формировании иммунитета. Некоторые препараты содержат сразу несколько витаминов и минералов в одной таблетке, что обеспечивает хорошую защиту иммунитета.