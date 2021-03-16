Кедми назвал Ельцина главным виновником распада СССР

Многие политики приложили руку к развалу Советского Союза, но только один человек сделал «контрольный выстрел в голову» СССР и несет основную ответственность за крушение великой державы.

Многие политики приложили руку к развалу Советского Союза, но только один человек сделал «контрольный выстрел в голову» СССР и несет основную ответственность за крушение великой державы.

Такое мнение в эфире интернет-канала ITON.TV-2 высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который добавил, что считает всех трех участников тайного собрания в Беловежской пуще, решивших в итоге судьбу СССР, государственными преступниками.

К тому состоянию, в котором Советский Союз находился к моменту распада, страну привел первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, признал израильский эксперт. Но «контрольный выстрел» по Союзу сделал именно первый президент Российской Федерации – Борис Ельцин.

«Убийца, который нажал на курок, — это был Ельцин! Он сделал контрольный выстрел в Советский Союз», — подчеркнул политолог, — Я уже не говорю о его поведении: хам, жлоб, алкоголик».

По словам Кедми, Ельцин же виновен в том, что уже после распада СССР вверг Россию в такой упадок, который можно сравнить разве что с временами Великой смуты. Именно при нем в РФ была разорена экономика, разрушена армия, уничтожены сельское хозяйство и промышленность, а главными в стране стали спекулянты и бандиты, напомнил эксперт.

Напомним, Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование после того как 8 декабря 1991 года лидеры РФ, Белоруссии и Украины – Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали Беловежские соглашения о создании СНГ – Содружества Независимых Государств.

Советский Союз был распущен в нарушение воли народа, выраженной в ходе проведенного 17 марта 1991 года Всесоюзного референдума, когда граждане СССР единодушно высказались за сохранение страны.