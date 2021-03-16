Гинцбург оценил возможность употребления алкоголя после вакцинации

Умеренное количество алкоголя не повредит организму даже после инъекции вакцины, рассказал директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Умеренное количество алкоголя не повредит организму даже после инъекции вакцины, рассказал директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В целом, употребление алкогольных напитков всегда не очень полезно для организма, особенно если речь идет о вакцинации, заявил Гинцбург на онлайн-брифинге. Ведь тут дело касается иммунной системы, которая должна укрепиться и выработать антитела.

О пагубном действии этилового спирта на клетки организма известно уже давно — он не дает им размножаться, напомнил врач. То же касается и составляющих иммунной системы. Он назвал алкоголь ядом для всех клеток организма человека.

Ранее портал "360" сообщал о том, что вакциной в России привились 3,5 миллиона человек. Было отмечено, что РФ входит в пятерку стран с самым большим процентом вакцинированных от коронавируса людей.