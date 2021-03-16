Гинцбург оценил возможность употребления алкоголя после вакцинации
Умеренное количество алкоголя не повредит организму даже после инъекции вакцины, рассказал директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург.
В целом, употребление алкогольных напитков всегда не очень полезно для организма, особенно если речь идет о вакцинации, заявил Гинцбург на онлайн-брифинге. Ведь тут дело касается иммунной системы, которая должна укрепиться и выработать антитела.
О пагубном действии этилового спирта на клетки организма известно уже давно — он не дает им размножаться, напомнил врач. То же касается и составляющих иммунной системы. Он назвал алкоголь ядом для всех клеток организма человека.
Ранее портал "360" сообщал о том, что вакциной в России привились 3,5 миллиона человек. Было отмечено, что РФ входит в пятерку стран с самым большим процентом вакцинированных от коронавируса людей.