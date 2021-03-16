В Севастополе назвали главные достижения города после воссоединения с РФ

Сенатор Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева уверена: городу еще многое предстоит сделать.

В 2014 году город-герой Севастополь воссоединился с Россией вместе с Крымом. Сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» назвала три главные сферы, которые город развил после присоединения к РФ.

«Первое – это наши общественные пространства. У нас около 50 таких пространств были построены заново или реконструированы. Вторым пунктом я бы назвала наши севастопольские дороги, которые уже почти полностью отремонтированы. И, конечно же, новые образовательные учреждения: введено в строй шесть детских садов и пять школ. Никогда при украинской власти такими темпами образовательные учреждения у нас не строились, — подчеркнула сенатор Совфеда.

Из всех этих достижений, подытожила Алтабаева, складывается отдельная картина нового Севастополя, в котором многое еще нужно сделать.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.