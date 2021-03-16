Форманчук: Китай ответит Украине за «Мотор Сич» инвестициями в Крым
После скандала между Украиной и Китаем вокруг одного из крупнейших производителей двигателей для авиатехники «Мотор Сич» китайские инвесторы заинтересуются вложениями в Крым. С таким прогнозом выступил политолог, зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук на пресс-конференции «Крым. Возвращение домой», проводимой Медиагруппой «Патриот».
По словам политолога, Пекин проявил экономический интерес к региону еще в 2014 году. Тогда государство рассматривало полуостров с точки зрения строительства порта для перевозки зерна. Однако после многочисленных санкций со стороны Запада китайские инвесторы ушли в тень.
«В Китае проявили интерес к Крыму, как к территории, в 2014 году. Они собирались построить большой порт для перевозки зерна, целый ряд был проектов. Потом Китай ушел в тень и занял позицию молчаливой заинтересованности», — поделился Форманчук.
В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций украинского предприятия «Мотор Сич». В 2019 году в сделку вмешались США, которые не могли допустить, чтобы завод перешел под контроль китайского капитала. В феврале текущего года СБУ Украины без каких-либо объяснений инициировал ввод санкций против предпринимателей из Пекина.
Ограничения коснулись главного акционера Ван Цзина, а также четырех связанных с ним компаний — Beijing Xinwei Technology Group Co, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co (Пекин), Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).
По мнению Форманчука, после произошедшего Китай едва ли захочет иметь дело с Украиной.
«Китайцы пытались приобрести "Мотор Сич" на Украине. Но Украина под давлением американцев выразила недовольство и в угоду им разорвала сделку. Я почти убежден, что Китай зайдет в Крым. Я, честно говоря, на это рассчитываю. Потому что нормальных отношений с Украиной он не больше не будет развивать. Мы вправе ожидать активизации Китая в Крыму», — не сомневается гость онлайн-эфира.
Ранее стало известно, что китайская делегация посетила Крым 10 и 11 марта. Ситуацию прокомментировал депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в Facebook. По его словам, событие следует расценивать как ответ на действия Украины в ситуации с заводом «Мотор Сич».
‼️ Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич» Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но...Опубликовано Вадимом Рабиновичем Воскресенье, 14 марта 2021 г.
«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию», — написал Рабинович.
По словам политика, китайские предприниматели договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, а также наметили будущий план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение. Также китайская сторона выразила готовность инвестировать в курортный бизнес региона.