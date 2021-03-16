Форманчук: Китай ответит Украине за «Мотор Сич» инвестициями в Крым

По мнению политолога, после скандала с Украиной из-за предприятия китайские инвесторы заинтересуются вложениями в Крым.

После скандала между Украиной и Китаем вокруг одного из крупнейших производителей двигателей для авиатехники «Мотор Сич» китайские инвесторы заинтересуются вложениями в Крым. С таким прогнозом выступил политолог, зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук на пресс-конференции «Крым. Возвращение домой», проводимой Медиагруппой «Патриот».

По словам политолога, Пекин проявил экономический интерес к региону еще в 2014 году. Тогда государство рассматривало полуостров с точки зрения строительства порта для перевозки зерна. Однако после многочисленных санкций со стороны Запада китайские инвесторы ушли в тень.

«В Китае проявили интерес к Крыму, как к территории, в 2014 году. Они собирались построить большой порт для перевозки зерна, целый ряд был проектов. Потом Китай ушел в тень и занял позицию молчаливой заинтересованности», — поделился Форманчук.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций украинского предприятия «Мотор Сич». В 2019 году в сделку вмешались США, которые не могли допустить, чтобы завод перешел под контроль китайского капитала. В феврале текущего года СБУ Украины без каких-либо объяснений инициировал ввод санкций против предпринимателей из Пекина.

Ограничения коснулись главного акционера Ван Цзина, а также четырех связанных с ним компаний — Beijing Xinwei Technology Group Co, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co (Пекин), Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

По мнению Форманчука, после произошедшего Китай едва ли захочет иметь дело с Украиной.

«Китайцы пытались приобрести "Мотор Сич" на Украине. Но Украина под давлением американцев выразила недовольство и в угоду им разорвала сделку. Я почти убежден, что Китай зайдет в Крым. Я, честно говоря, на это рассчитываю. Потому что нормальных отношений с Украиной он не больше не будет развивать. Мы вправе ожидать активизации Китая в Крыму», — не сомневается гость онлайн-эфира.

Ранее стало известно, что китайская делегация посетила Крым 10 и 11 марта. Ситуацию прокомментировал депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в Facebook. По его словам, событие следует расценивать как ответ на действия Украины в ситуации с заводом «Мотор Сич».

‼️ Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич» Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но... Опубликовано Вадимом Рабиновичем Воскресенье, 14 марта 2021 г.

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию», — написал Рабинович.

По словам политика, китайские предприниматели договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, а также наметили будущий план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение. Также китайская сторона выразила готовность инвестировать в курортный бизнес региона.