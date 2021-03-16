Глава Подмосковья доложил Путину о ситуации с коронавирусом в регионе

Вакцинация в Подмосковье идет полным ходом, инъекцию можно сделать не только в медицинских учреждениях, но и торговых центрах, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Вакцинация в Подмосковье идет полным ходом, инъекцию можно сделать не только в медицинских учреждениях, но и торговых центрах, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В разговоре с президентом страны Владимиром Путиным Андрей Воробьев упомянул, что некоторые передвижные медицинские пункты выезжают прямо на предприятия и люди могут вакцинироваться по пути на работу. Также он отметил непростую ситуацию, в которой оказалась Московская область в 2020 году — регион был на втором месте по количеству случаев заражения.

Воробьев заявил о спасительной роли бюджетных средств, которые помогли в организации госпиталей, а часть из них ушла на выплаты медикам. Глава Подмосковья отметил заметное снижение заболеваемости в регионе. Он добавил, что сделать прививку можно даже в МФЦ — за один день в центрах вакцинировали 1400 человек.

Ранее телеканал "360" сообщал о том, что в Подмосковье поступило около 70 тыс. доз "Спутника V". Вакцину может получить любой совершеннолетний желающий.