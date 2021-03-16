Зеленский высказался о крымском референдуме в годовщину воссоединения полуострова с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не откажется от своих прав на Крымский полуостров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не откажется от своих прав на Крымский полуостров.

По его словам, голосование, устроенное в Крыму сеть лет назад, было фейковым. Более того, Украина разработала стратегию "деоккупации и реинтеграции полуострова".

Глава Незалежной подчеркнул, что для реализации своих планов привлечет мировое сообщество. Взаимодействие будет вестись в рамках "крымской платформы".