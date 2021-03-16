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17:04   16 Марта 2021
Политика

Зеленский высказался о крымском референдуме в годовщину воссоединения полуострова с РФ

Зеленский высказался о крымском референдуме в годовщину воссоединения полуострова с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не откажется от своих прав на Крымский полуостров.

По его словам, голосование, устроенное в Крыму сеть лет назад, было фейковым. Более того, Украина разработала стратегию "деоккупации и реинтеграции полуострова".

Глава Незалежной подчеркнул, что для реализации своих планов привлечет мировое сообщество. Взаимодействие будет вестись в рамках "крымской платформы".

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#крым #годовщина #зеленский

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