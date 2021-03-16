Сенатор Совфеда рассказал, почему жители Крыма захотели вернуться в состав РФ

День народного референдума изменил судьбу жителей полуострова, считает Екатерина Алтабаева.

Ровно 7 лет назад, 16 марта 2014 года, на территории Крымского полуострова состоялся референдум, по итогам которого регион был воссоединен с Россией. Больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав РФ. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева объяснила, почему до сих пор вспоминает этот день с улыбкой.

«События той весны [2014 года] не просто изменили судьбу севастопольцев, крымчан и самой России, они изменили судьбы всего мира. Это было нашим единодушным стремлением вернуться домой. Чтобы понять это чувство, нужно потерять Россию и не быть в ее составе несколько десятков лет. За это время были попытки навязать нам националистическую пропаганду, изменить историческую парадигму и даже отобрать наш язык. Это стало побудительным моментом для жителей республики», — заявила сенатор Совфеда.

За те годы, что Крым и Севастополь провели в составе Украины, у местных жителей сформировался особенный «территориальный патриотизм», обратила внимание Алтабаева. Он живет и сейчас даже несмотря на то, что украинские власти до сих пор не признают процесс народного голосования и присоединение региона к РФ.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» возвращения Крыма в состав страны. На первое место он поставил утвержденную СНБО «стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», на второе – объединение усилий партнеров по «Крымской платформе» (переговорная площадка, созданная в конце 2020 года), а на третьем месте оказалось восстановление «международного права» и «украинского суверенитета».