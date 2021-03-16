Экс-мэра Евгения Ройзмана остановили для составления протоколов

Бывшего мэра Евгения Ройзмана остановили в аэропорту Екатеринбурга для составления протоколов за участие в митингах. Наказание политику будет выбирать суд, сообщает источник ФАН.

Бывшего мэра Евгения Ройзмана остановили в аэропорту Екатеринбурга для составления протоколов за участие в митингах. Наказание политику будет выбирать суд, сообщает источник ФАН.

Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова подтвердила информацию о его общении с силовиками, она подчеркнула, что политика не задерживали.

"По прилете в аэропорт остановили ненадолго, ознакомили с постановлениями и отпустили. Ему вменяют участие в митингах, часть 5 статьи 20.5. Отпустили его до суда, дата заседания еще не назначена", — пояснила она.

Ройзман принимал участие в митингах 23 и 31 января, которые прошли в ряде крупных городов, несмотря на все вежливые просьбы правоохранителей покинуть улицы из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

На прошедших выходных сотрудники правоохранительных органов задержали участников форума "Муниципальная Россия", среди организаторов которого выступает "Открытая Россия" (признана нежелательной организацией в РФ). Всех задержанных обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). Среди них был и Евгений Ройзман.