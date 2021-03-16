Норвежский политик признал законность вхождения Крыма в состав РФ

Референдум по вопросу выхода Крыма из Состава Украины и присоединения полуострова к Российской Федерации был абсолютно законным.

Референдум по вопросу выхода Крыма из Состава Украины и присоединения полуострова к Российской Федерации был абсолютно законным.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал норвежский политик и бизнесмен, глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер.

«Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ Крыма имел право на самостоятельное решение – остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины», — заявил норвежец, в частности.

Также Вебер подчеркнул, что со стороны России не было никакой «аннексии», о которой последние семь лет твердит Украина и с ней соглашаются западные страны.

Речь об аннексии полуострова, по словам норвежского политика, можно было бы вести, если бы Россия силой присоединила полуостров, введя туда войска без референдума. Но на деле жители Крыма сами приняли решение воссоединиться с Россией.

«Мы же знаем, что крымчане добровольно голосовали на референдуме, на улицах был праздник под названием: "Мы вернулись на Родину"», — напомнил Вебер.

Западу рано или поздно все-таки придется согласиться с российским статусом Крыма, уверен норвежец. Западные политики когда-нибудь сами устанут от собственной лжи о том, что на территории полуострова якобы происходит притеснение крымских татар и представителей других малых национальностей. В конце концов они будут вынуждены признать, что Крым российский.

«Верю, что настанет время, когда жители Крыма с российскими паспортами смогут ездить в любую точку мира. Когда Запад признает Крым российским, все друзья крымчан из в различных станах мира прилетят туда и будет праздник, как семь лет назад», — заключил Хендрик Вебер.

Напомним, 16 марта 2021 года Россия отмечает седьмую годовщину проведенного в Крыму и Севастополе всенародного референдума по вопросу воссоединения с Россией. За этот шаг в 2014 году при рекордно высокой явке на избирательные участки проголосовало подавляющее большинство крымчан.