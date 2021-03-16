Американские ученые узнали, как реагирует мозг на чтение художественной литературы

Участки мозга, которые задействует человек, когда думает о вымышленных персонажах при чтении художественной литературы, установили ученые из США.

Участки мозга, которые задействует человек, когда думает о вымышленных персонажах при чтении художественной литературы, установили ученые из США.

Автор исследования, психолог из Университета Огайо Тимоти Брум, обратился к 19 поклонникам сериала "Игра престолов" с просьбой стать добровольцами в эксперименте. Он попросил их думать о персонажах, своих друзьях и о себе. В это время эксперт изучал реакцию мозга. Как выяснилось, человек, вспоминая о вымышленных персонажах, активирует ту же часть мозга, которую задействует, думая о себе.

Таким образом, можно сделать вывод, что человек способен погружаться в вымышленный мир и чувствовать себя его частью. Конечно, это в большей степени связано с хорошей фантазией людей, которые любят читать.

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