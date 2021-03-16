Эксперт усомнился в новой стратегии ФРГ по «Северному потоку — 2»

Алексей Гривач считает, что это либо спекуляции СМИ, либо попытка через прессу оказать давление на участников дипломатической игры.

Замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач усомнился в реальности новой стратегии Германии по «Северному потоку — 2», о которой сообщали дипломатические источники Reuters. По мнению эксперта, сообщения о том, что Берлин планирует выиграть время в спорах по «СП-2» с Вашингтоном, а затем поставить администрацию Байдена «перед фактом», когда проект будет готов, не соответствуют действительности.

Это либо спекуляции СМИ на фоне отсутствия реальной информации, либо попытка через прессу оказать давление на участников дипломатической игры, полагает Гривач.

«Ситуация, на мой взгляд, очень простая. Строительство продолжается, несмотря на санкции. И с большой долей вероятности будет завершено в ближайшие месяцы. Администрация Байдена поставлена в дипломатический цугцванг», – выразил уверенность спикер в комментарии «Политике Сегодня».

Собеседник считает, если Америка продолжит расширять санкции против «Северного потока — 2», что негативно отразится на ее отношениях с Европой. Если же Джо Байден откажется от жесткой линии противостояния, то попадет под огонь критики со стороны внутренних оппонентов и будет обвинен в слабости и «неспособности противостоять Путину».

«Поэтому они [администрация США] лихорадочно ищут какие-то ходы по сохранению лица. Пока не очень успешно», – резюмировал Гривач.

Алексей Гривач также отметил, что более ранние заявления Германии о том, что они продолжают поддерживать проект и отвергают экстерриториальные санкции США, ничем не отличаются от «якобы новой стратегии» завершить проект и поставить американцев перед фактом.

Ранее Немецкие политики оценили влияние результатов региональных выборов в Германии на проект газопровода "Северный поток — 2".