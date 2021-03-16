Песков: безопасность русскоязычных жителей Донбасса очень важна для РФ

Россия подчеркивает важность безопасности людей в Донбассе, которые говорят на русском языке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия подчеркивает важность безопасности людей в Донбассе, которые говорят на русском языке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил таким образом на вопрос журналистов о том, может ли Москва в случае эскалации конфликта в Донбассе "нанести удар" по военным объектам Украины. Соответствующую информацию ранее начали распространять российские СМИ. Песков обратил внимание на то, что в этой ситуации лучше ориентироваться на заявления официальных лиц. Кроме того, безопасность русскоязычного населения Донбасса очень важна для РФ.

Российская сторона обеспокоена ростом напряженности на линии соприкосновения в регионе. По его словам, администрация президента не может детально следить за происходящим, но она получает актуальную информацию.