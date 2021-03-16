Reuters: Берлин поставит США перед фактом в вопросе "Северного потока — 2"

Власти Германии планируют "выиграть время" в разногласиях с США по "Северному потоку — 2", чтобы добиться завершения проекта. Об этом сообщил Reuters.

Власти Германии планируют "выиграть время" в разногласиях с США по "Северному потоку — 2", чтобы добиться завершения проекта. Об этом сообщил Reuters.

Аналитики заявили о 95% готовности газопровода. Проект могут завершить уже к сентябрю этого года. В Берлине уверены, что после запуска "Северного потока — 2" мнение Вашингтона по этому вопросу изменится.

"Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия — поставить Соединенные Штаты "перед фактом", что проект уже готов", — цитирует издание слова европейских дипломатов.

По мнению политиков, в Германии уверены, что власти США планируют вести переговоры по "СП-2" и намерены искать пути решения этого вопроса.