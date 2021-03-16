16:41 16 Марта 2021Экономика
Reuters: Берлин поставит США перед фактом в вопросе "Северного потока — 2"
Власти Германии планируют "выиграть время" в разногласиях с США по "Северному потоку — 2", чтобы добиться завершения проекта. Об этом сообщил Reuters.
Власти Германии планируют "выиграть время" в разногласиях с США по "Северному потоку — 2", чтобы добиться завершения проекта. Об этом сообщил Reuters.
Аналитики заявили о 95% готовности газопровода. Проект могут завершить уже к сентябрю этого года. В Берлине уверены, что после запуска "Северного потока — 2" мнение Вашингтона по этому вопросу изменится.
"Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия — поставить Соединенные Штаты "перед фактом", что проект уже готов", — цитирует издание слова европейских дипломатов.
По мнению политиков, в Германии уверены, что власти США планируют вести переговоры по "СП-2" и намерены искать пути решения этого вопроса.