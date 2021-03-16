Россиянам рассказали, в каком возрасте стоит обратиться к врачу-косметологу

Некоторые эстетические проблемы кожи, ногтей и волос требуют консультации с косметологом. Эксперт рассказал, в каких случаях необходима встреча с врачом.

Некоторые эстетические проблемы кожи, ногтей и волос требуют консультации с косметологом. Эксперт рассказал, в каких случаях необходима встреча с врачом.

Акне, дерматиты, темные круги под глазами и растяжки являются одними из самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются врачи-косметологи. Именно проявление симптомов этих болезней обычно приводит пациента в кабинет специалиста. Однако косметологи могут не просто вылечить недуг, но и предотвратить его возникновение.

Врач-дерматолог, косметолог клиники эстетической медицины Modifique Александра Орловская рассказала журналистам "Политики сегодня" о том, в каком возрасте стоит задуматься о профилактике эстетических дефектов. По словам специалиста, возрастные изменения, которые могут привести к возникновению растяжек и морщин, начинаются уже в возрасте 25 лет.

"Доказано, что в возрасте около 25 лет уже начинается ряд возрастных изменений. Поэтому можно сказать, что в этом возрасте уже нужно думать, возможно, еще не о коррекции, но о профилактике возрастных изменений", — уточнила Орловская.

Чтобы избежать серьезного врачебного вмешательства, стоит задуматься о своем здоровье именно с наступлением этого возраста. Специалист проконсультирует пациента об основах профилактики косметологических заболеваний.

В ходе обследования может возникнуть необходимость в назначении медицинских процедур. Эксперт отмечает, что она возникает у людей в разном возрасте и с разными показателями здоровья. Как и в любой другой отрасли медицины, к каждой из процедур есть свои показания и противопоказания. В зависимости от потребностей лица конкретного пациента, врачи-косметологи разрабатывают индивидуальный подход в лечении.