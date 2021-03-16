Вирусолог предрек третью волну коронавируса в РФ из-за африканского штамма

Чтобы ее избежать, нужно ускорить темпы вакцинации, полагает эксперт.

В России обнаружили новый штамм коронавируса, который впервые появился в Южной Африке и Великобритании в декабре 2020 года. На официальном сайте Роспотребнадзора сказано, что сейчас в стране два человека являются носителями разновидности вируса из ЮАР, а 28 человек привезли инфекцию с берегов Туманного Альбиона.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. <…> Мониторинг продолжается. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — заявили в ведомстве.

Новые свойства

От предыдущих видов коронавируса новый штамм отличается чересчур высокой «заразностью»: ученые из ЮАР еще в январе этого года сообщали, что 501.V2 (научное «имя» свежей разновидности) на 50% легче передается от человека к человеку и прочнее держится в организме.

Именно с нового штамма коронавируса в Южной Африке началась вторая волна пандемии. В Великобритании появление версии 501.V2 привело к настоящей авиаблокаде: почти все страны Европейского союза (ЕС) 21 декабря заявили о приостановке авиасообщения с Англией. По словам специалистов из Службы общественного здравоохранения Великобритании, новый штамм возник в стране еще в сентябре 2020 года, однако до середины ноября оставался «в тени».

Тогда властям Соединенного королевства пришлось ввести четвертый уровень ограничений (он предполагает, что жителям можно встречаться лишь с одним человеком за пределами порога своего дома). В российских регионах, которые только начинают отходить от карантинных мер, такой сценарий тоже возможен, рассуждает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Если у нас будет вяло продолжаться вакцинация "Спутником V", то, вполне возможно, нас ждет третья волна. Тогда опять придется прибегать к более строгим санитарно-эпидемиологическим мерам, чем есть сейчас. Этот сценарий нельзя исключать. Для России важным элементом выхода из пандемии является вакцинация. Если ускорить ее темпы, третья волна нас не коснется. В противном случае к осени она нас настигнет», — считает ученый.

А что «Спутник V»?

Российская вакцина «Спутник V» вполне способна противостоять новым разновидностям коронавируса. Нужно помнить, что британский и африканский штаммы тоже различаются между собой, добавил Альтштейн. По его словам, нейтрализовать разновидность из ЮАР разработке Центра им. Гамалеи будет сложнее, но после прививки в организме человека все же появятся необходимые антитела. С «вирусом-англичанином» все намного проще:

«Эта разновидность намного более заразная, чем даже африканская. Но она крайне чувствительна к антителам, которые образуются после "Спутника V". Вакцина на британский штамм действует так же хорошо, как и на старые версии коронавируса. Весь вопрос именно в африканском штамме: если он будет доминировать, то придется модифицировать вакцину и давать ее третьей прививкой», — объяснил профессор.

Вакцинация «Спутником V» идет уже в 50 странах мира (общее население составляет 1,3 миллиарда человек). По состоянию на 15 марта 2021 года полный курс вакцинации прошли три с половиной миллиона россиян. Это рекордный показатель среди всех европейских стран. Массовая вакцинация в стране стартовала 18 января.

Сотрудники НИЦ им. Гамалеи создали препарат «Спутник V» летом 2020 года. Минздрав РФ зарегистрировал разработку 11 августа прошлого года.