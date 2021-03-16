Сыгравший главную роль в "50 оттенков серого" Джейми Дорнан потерял отца

Отец актера Джейми Дорнана, который сыграл главную роль в фильме "50 оттенков серого", скончался от коронавируса.

Отец актера Джейми Дорнана, который сыграл главную роль в фильме "50 оттенков серого", скончался от коронавируса.

Профессор и акушер-гинеколог Джим Дорнан скончался в возрасте 73 лет из-за коронавирусной инфекции. Ранее врачи диагностировали у него хронический лимфолейкоз.

Джим Дорнан был старшим вице-президентом Королевского колледжа акушеров и гинекологов. По словам его коллег, он оставил после себя огромное наследие.

Мама звезды Джейми Дорнана Лорна умерла, когда ему было шестнадцать лет. Причиной стал неоперабельный рак поджелудочной железы.