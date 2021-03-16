Sina: Великобритания пришла в ярость из-за насмешек России над американскими F-35

Насмешки российских военных экспертов над американскими истребителями пятого поколения F-35 вывели из себя Великобританию, пишет китайское издание Sina.

Насмешки российских военных экспертов над американскими истребителями пятого поколения F-35 вывели из себя Великобританию, пишет китайское издание Sina.

Российские аналитики иронично оценили новый истребитель ВВС США. По мнению экспертов, он не только не оправдал возложенных на него ожиданий, но еще и оказался самым дорогим проектом Пентагона за все время. Самолеты F-35 постоянно ломаются и нуждаются в доработке, заявляли российские обозреватели. Такая негативная оценка совершенно не приглянулась Великобритании. Об этом пишет "ПолитРоссия" в своем переводе статьи издания Sina.

"В Великобритании заявили, что американские истребители F-35 разорят британскую армию, из-за чего российские специалисты будут еще сильнее смеяться над Западом", — комментируют китайские журналисты.

Истребители пятого поколения оказались очень дорогими не только в приобретении, но и в содержании. ВВС Великобритании придется экономить, чтобы F-35 могли хоть иногда подниматься в воздух. Сокращение военного бюджета сильно ударит по мощности британской армии. Лондон злит то, что такой исход лишь еще больше рассмешит Россию. Американские самолеты "банкротят британскую армию", цитируют английских экспертов авторы Sina.

Никто не ожидал от Великобритании подобного ответа на высказывания России. Обычно Лондон ведет себя довольно сдержанно и не допускает резких выпадов в сторону США.