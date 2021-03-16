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16:05   16 Марта 2021
Политика

Филипп VI признан персоной нон грата в каталонского городе Сан-Кугат-дель-Вальес

Филипп VI признан персоной нон грата в каталонского городе Сан-Кугат-дель-Вальес

Короля Испании Филиппа VI назвали персоной нон грата в каталонском городе Сан-Кугат-дель-Вальес.

Об этом сообщили в администрации города, расположенного в автономном сообществе Испании. Прежде каталонцы уже объявляли испанского короля персоной нон грата в Жироне. Об этом власти объявили 25 октября 2017 года.

Филиппу VI запретили въезд в город из-за решения Мадрида уволить председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона с должности и ввести в действие 155 статью Конституции Испании, согласно которой автономный статус Каталонии упраздняется.

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