15:52 16 Марта 2021Происшествия
ФСБ задержала крымчанина за сбор информации для спецслужб Украины
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании жителя Крымского полуострова за сбор данных для спецслужб Украины.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании жителя Крымского полуострова за сбор данных для спецслужб Украины.
Согласно тексту сообщения, злоумышленник вел "разведывательно-подрывную деятельность". Задержанный добровольно признался в факте сотрудничества с украинской стороной.
Россиянин занимался фото- и видеосъемкой различных объектов на территории региона. Кроме того, силовики обнаружили у него в машине взрывное устройство.