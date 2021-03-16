ФСБ задержала крымчанина за сбор информации для спецслужб Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании жителя Крымского полуострова за сбор данных для спецслужб Украины.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании жителя Крымского полуострова за сбор данных для спецслужб Украины.

Согласно тексту сообщения, злоумышленник вел "разведывательно-подрывную деятельность". Задержанный добровольно признался в факте сотрудничества с украинской стороной.

Россиянин занимался фото- и видеосъемкой различных объектов на территории региона. Кроме того, силовики обнаружили у него в машине взрывное устройство.