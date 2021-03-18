Семь лет вместе. Что изменилось в Крыму после воссоединения с Россией

Выяснили, что поменялось в инфраструктуре и экономике Республики Крым с 2014 года.

Вот уже седьмой год 18 марта в самом «молодом» российском регионе отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 16 марта 2014 года на полуострове прошел референдум, где большинство крымчан проголосовало за будущее в составе РФ.

Как отметил республиканский глава Сергей Аксенов, за это время Крым получил больше, чем за 25 лет в составе Украины. Некоторые украинские СМИ, напротив, пишут об «упадке» буквально во всех сферах жизни полуострова. Но было ли куда падать — большой вопрос: Крым и Севастополь вернулись к России с изношенной транспортной и водопроводной сетью, а бедственное положение всей социальной инфраструктуры поставило на повестку дня федеральных властей срочное развитие «запоздавшего» региона ценой немалых бюджетных средств.

«Политика Сегодня» решила проверить, как на самом деле обстоит дело в Крыму: разобраться в итогах «первой семилетки» помогут не политизированные мнения, а конкретные факты и цифры.

Экономика

Министр экономического развития Максим Решетников 14 марта заявил, что федеральная целевая программа в Крыму реализуется успешно. За 2020 год в регионе освоено более 87 миллиардов рублей, выделенных правительством, а в эксплуатацию введено 67 объектов. Еще 80 миллиардов рублей запланировано отправить в текущем году на крымские нужны — это водоснабжение, дороги, линии связи, социальные учреждения.

«За последние шесть лет экономика Крыма выросла в 2,2 раза, Севастополя — в 2,7», — заявил министр.

Несмотря на сложную политическую обстановку в мире вокруг крымского вопроса, Минэкономразвития России в феврале предложило привлечь инвестиции в Крым с помощью «особых административных районов» в дополнение к свободной экономической зоне (СЭЗ) на полуострове. Зона настолько свободная, что к 2024 году в Крыму планируется открыть казино (если верить Аксенову), строительные работы уже начались.

«В первом квартале [2021 года] коллеги, знаю, приступают уже к работам на объекте», — цитировало Аксенова ТАСС в конце декабря.

По замыслу ялтинских властей, игорная зона в несколько раз увеличит налоговые и социальные поступления в бюджет республики и обеспечит новые рабочие места.

Успешным проект СЭЗ стал не только из-за будущих «азартных» планов: сейчас участниками свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе являются почти 1700 частных компаний и предпринимателей. Они платят пониженные налоги вплоть до нулевой суммы, а тарифы страховых взносов для них уменьшены. Крымские резиденты с 2015 по 2019 год инвестировали в местные проекты 157 миллиардов рублей.

Так или иначе, зарабатывать в Крыму и Севастополе удается, отмечает сенатор Сергей Колбин. По его словам, федеральные целевые программы в регионе выполняются на 93%.

«На сегодняшний момент по федеральной целевой программе возводятся современные школы, детские сады, строятся аэропорты, медицинские центры, возрождается промышленное и сельское хозяйство. То, как развивается сегодня Крым и Севастополь, вызывает уверенность в том, что все те препятствия стоят на сегодняшний день перед нами, будут преодолены. Мы живем в своей стране, говорим на своем родном языке. Кстати, в Крыму три государственных языка — русский, украинский и татарский», — рассказал сенатор в интервью Медиагруппе «Патриот».

Несмотря на трудности, республике удается увеличивать свои доходы — одними дотациями сыт не будешь. Правда, саботаж по инициативе киевских «активистов» и некоторых украинских политиков подрывал стабильную работу крымских предприятий, отмечает Колбин, напоминая об уничтожении линий электропередач в 2015 году и водной блокаде.

«На верфях уже строятся и спускаются на воду военные корабли Министерства обороны РФ, мы решаем вопросы с сельским хозяйством. Конечно, «помощники» подрывают немного данную ситуацию: то свет нам отключат, то воду перекроют. Но, тем не менее, сообща проблемы мы преодолеваем. Транспортная, энергетическая, водная блокада — мы ее преодолели», — заявил сенатор.

Зарплаты

Средняя зарплата крымчан тоже не намекает на «упадок» уровня жизни в теперь уже российском регионе. В марте 2014 года средний заработок жителей республики составлял 11,45 тысячи рублей в месяц. В декабре 2020 года — уже 41,84 тысячи рублей (согласно данным Крымстата).

Министр промышленности Крыма Александр Трянов называет чуть менее оптимистичные цифры. По крайней мере, в промышленной отрасли: средняя зарплата там составляет 36,7 тысячи рублей.

«Полностью погашена задолженность по выплате заработной платы на курируемых министерством промышленных предприятиях. Уровень заработных плат в промышленной отрасли в 2020 году составил 36,7 тысячи рублей, что превышает среднекрымский уровень (33,6 тысячи рублей). За период с 2014 года рост составил более чем 2,8 раза», — рассказал чиновник в интервью Федеральному агентству новостей.

Водоснабжение

Проблему водоснабжения, перекрытого Киевом после воссоединения засушливого региона с РФ, удалось частично решить. Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о двух новых водоводах в Крыму. Один уже запустили под Севастополем, второй — для подачи воды в Симферополь — на заключительной стадии работ.

Впрочем, это только начало: на реализацию «водной» стратегии с 2020 по 2024 годы правительство направило около 50 миллиардов рублей. Ведется освоение артезианских скважин и очищение речной и озерной воды. Уже шесть лет прокладываются новые трубы, меняются старые. Ведь, как сообщал представитель Республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков, в украинские времена водопроводы в регионе не ремонтировались.

«И северный, и западный Крым долгие годы нахождения на Украине оставались без воды. В населенные пункты вода подавалась плохо. Сейчас в тех регионах вода подается практически круглосуточно, а где-то по графику — в любом случае, ситуация значительно улучшилась», — рассказывал сенатор в комментарии «Политике Сегодня».

А вот политическое положение Украины на международной арене водная блокада Крыма совсем не улучшила, а даже наоборот. Когда украинские власти вернут на полуостров воду, в ООН вопрошали еще в сентябре прошлого года.

Транспорт

Новые транспортные объекты — Крымский мост, трасса «Таврида», симферопольский аэропорт — буквально прорвали транспортную блокаду Крыма, организованную с украинской стороны. Помимо этого была построена трасса Симферополь — Алушта — Ялта и расширены маршруты поездов «Таврида» на 5 направлениях.

«То, что построено сейчас в Севастополе, никогда даже не входило в планы украинских властей. Например, такие знаковые объекты как Крымский мост, трасса "Таврида". Мы открыли железнодорожное сообщение на полуостров, разгрузили паромную переправу, были построены новые электростанции», — отметил сенатор от Севастополя Колбин.

Любопытно, что конкурс на проектирование нового здания терминала симферопольского аэропорта, не реставрируемого с 1957 года, выиграло архитектурное бюро из Южной Кореи в составе корпорации Samsung.

Тем временем, организатор блокады Крыма, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, в комментарии турецкому агентству Anadolu выразил сожаление о реакции мира на присоединение Крыма к России. Она должна была быть «очень жесткой, но этого не произошло».