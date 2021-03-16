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15:34   16 Марта 2021
Происшествия

Прокурор запросил 22 года колонии строгого режима для экс-полицейского Смирнова

Прокурор запросил 22 года колонии строгого режима для экс-полицейского Смирнова

Бывший полицейский Алексей Смирнов может провести следующие 22 года в колонии строгого режима, если суд удовлетворит ходатайство государственного обвинителя.

Обвиняемый бывший прапорщик московской полиции Алексей Смирнов 18 сентября 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" выстрелил из табельного оружия в сотрудников отдела собственной безопасности, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. Один сотрудник был убит, другой ранен, а третий не получил повреждений. Суд присяжных признал Смирнова виновным по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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#прокурор #бывший полицейский #алексей смирнов

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