Магаданских свиней планируют сжечь из-за вспышки африканской чумы

Трупы свиней сожгут в Магадане из-за вспышки африканской чумы. Власти планируют уничтожить 310 туш.

Трупы свиней сожгут в Магадане из-за вспышки африканской чумы. Власти планируют уничтожить 310 туш.

Фермерам пообещали компенсировать убытки. Губернатор Магаданской области Сергей Носов также подписал указ об ограничительных мерах в связи с выявлением заболевания у свиней в одном из крестьянских (фермерских) хозяйств города.

Наличие африканской чумы у животных подтвердили в лаборатории. Свиней выращивали не для продажи. Было принято решение об установлении зоны вокруг очага вспышки радиусом десять километров. В течение месяца на территорию будут пропускать ликвидирующий вспышку персонал и жителей района.