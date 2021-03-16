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15:33   16 Марта 2021
Происшествия

Магаданских свиней планируют сжечь из-за вспышки африканской чумы

Магаданских свиней планируют сжечь из-за вспышки африканской чумы

Трупы свиней сожгут в Магадане из-за вспышки африканской чумы. Власти планируют уничтожить 310 туш.

Фермерам пообещали компенсировать убытки. Губернатор Магаданской области Сергей Носов также подписал указ об ограничительных мерах в связи с выявлением заболевания у свиней в одном из крестьянских (фермерских) хозяйств города.

Наличие африканской чумы у животных подтвердили в лаборатории. Свиней выращивали не для продажи. Было принято решение об установлении зоны вокруг очага вспышки радиусом десять километров. В течение месяца на территорию будут пропускать ликвидирующий вспышку персонал и жителей района.

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#магадан #свиньи #чума

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