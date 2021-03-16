15:33 16 Марта 2021Происшествия
Магаданских свиней планируют сжечь из-за вспышки африканской чумы
Трупы свиней сожгут в Магадане из-за вспышки африканской чумы. Власти планируют уничтожить 310 туш.
Трупы свиней сожгут в Магадане из-за вспышки африканской чумы. Власти планируют уничтожить 310 туш.
Фермерам пообещали компенсировать убытки. Губернатор Магаданской области Сергей Носов также подписал указ об ограничительных мерах в связи с выявлением заболевания у свиней в одном из крестьянских (фермерских) хозяйств города.
Наличие африканской чумы у животных подтвердили в лаборатории. Свиней выращивали не для продажи. Было принято решение об установлении зоны вокруг очага вспышки радиусом десять километров. В течение месяца на территорию будут пропускать ликвидирующий вспышку персонал и жителей района.