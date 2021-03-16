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15:26   16 Марта 2021
Общество

Гинцбург заявил об отсутствии смертельных случаев после вакцинации "Спутником V"

Гинцбург заявил об отсутствии смертельных случаев после вакцинации "Спутником V"

Центр им. Гамалеи тщательно отслеживает процесс производства вакцины, а также ее эффективность и действие на организм. Случаев летального исхода зафиксировано не было.

Российская вакцина "Спутник V" показывает хорошие результаты и ни разу не привела к смертельному исходу, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он также заявил, что за качеством производимых партий осуществляется строгий контроль. То есть, разницы в составе и действии вакцин, в зависимости от партии, быть не может.

"Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных случаях, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено", — заявил Гинцбург.

После второй прививки препаратом, как уточняет специалист, у человека вырабатывается высокий иммунный ответ. У пациента образуется большое количество клеток памяти, которые вырабатывают нужное количество защитных антител.

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#здоровье #вакцина #коронавирус

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