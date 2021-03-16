Гинцбург заявил об отсутствии смертельных случаев после вакцинации "Спутником V"

Центр им. Гамалеи тщательно отслеживает процесс производства вакцины, а также ее эффективность и действие на организм. Случаев летального исхода зафиксировано не было.

Центр им. Гамалеи тщательно отслеживает процесс производства вакцины, а также ее эффективность и действие на организм. Случаев летального исхода зафиксировано не было.

Российская вакцина "Спутник V" показывает хорошие результаты и ни разу не привела к смертельному исходу, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он также заявил, что за качеством производимых партий осуществляется строгий контроль. То есть, разницы в составе и действии вакцин, в зависимости от партии, быть не может.

"Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных случаях, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено", — заявил Гинцбург.

После второй прививки препаратом, как уточняет специалист, у человека вырабатывается высокий иммунный ответ. У пациента образуется большое количество клеток памяти, которые вырабатывают нужное количество защитных антител.